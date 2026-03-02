Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибывший в Москву из Абу-Даби самолет вернется в ОАЭ с пассажирами

В аэропорту Шереметьево идет регистрация на рейс Etihad Airways сообщением Москва — Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, прибывший в Москву из Абу-Даби впервые за почти три дня, вернется в ОАЭ с пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аэропорта Шереметьево, где приземлился борт.

«Сейчас идет регистрация пассажиров на рейс из Москвы в Абу-Даби, который должен вылететь в 23:50 мск», — говорится в сообщении.

Представители воздушной гавани также заявили о начале регистрации на рейс Etihad Airways сообщением Москва — Абу-Даби. Уточняется, что все предполетные формальности проходят в рамках установленных регламентов.

Ранее KP.RU сообщал, что борт из Абу-Даби приземлился в аэропорту Шереметьево в 21:08 по московскому времени. Рейс состоялся, несмотря на опасения из-за возможных ракетных ударов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше