Прибывший в Москву из Абу-Даби самолет вернется в ОАЭ с пассажирами

Самолет, прибывший в Москву из Абу-Даби впервые за почти три дня, вернется в ОАЭ с пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аэропорта Шереметьево, где приземлился борт.
«Сейчас идет регистрация пассажиров на рейс из Москвы в Абу-Даби, который должен вылететь в 23:50 мск», — говорится в сообщении.
Представители воздушной гавани также заявили о начале регистрации на рейс Etihad Airways сообщением Москва — Абу-Даби. Уточняется, что все предполетные формальности проходят в рамках установленных регламентов.
Ранее KP.RU сообщал, что борт из Абу-Даби приземлился в аэропорту Шереметьево в 21:08 по московскому времени. Рейс состоялся, несмотря на опасения из-за возможных ракетных ударов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.