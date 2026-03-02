В Сириусе впервые прошел литературно-музыкальный вечер в рамках фестиваля Башмета

СИРИУС /федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Концертный центр «Сириус» впервые принял на своей сцене мероприятие в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством Юрия Башмета, который традиционно проходит в Сочи. Маэстро, находясь в этот вечер за дирижерским пультом, совместно с актерами театра Константином Хабенским и Ириной Пеговой представил литературно-музыкальный вечер «Истории любви», передает корреспондент ТАСС.
«Очень важно, что мой фестиваль расширяется географически. В рамках [Зимнего фестиваля искусств] прошел концерт, и мы впервые [выступим] в этом прекрасном месте», — сказал журналистам Башмет перед выходом на сцену.
Он уточнил, что архитектура концертного центра «Сириус» производит впечатление на зрителей.
Как рассказал журналистам Хабенский, литературно-музыкальный вечер «Истории любви» был создан к 70-летию Башмета. Кроме того, постановка открыла программу, посвященную 125-летнему юбилею Московского Художественного театра, который он отметил в 2023 году.
Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Башмета традиционно проходит в Сочи. Фестиваль объединяет ведущих музыкантов, артистов, молодых талантливых музыкантов, работников культуры, научных деятелей, представителей прессы, туристов и зрителей со всего мира. С 2011 года фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также входит в двадцатку лучших фестивалей мира.