В Сириусе впервые прошел литературно-музыкальный вечер в рамках фестиваля Башмета

Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Башмета традиционно проходит в Сочи. Фестиваль объединяет ведущих музыкантов, артистов, молодых талантливых музыкантов, работников культуры, научных деятелей, представителей прессы, туристов и зрителей со всего мира. С 2011 года фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также входит в двадцатку лучших фестивалей мира.