Вернувшаяся из ОАЭ россиянка рассказала о работе ПВО на фоне атак на порт в Абу-Даби

Первые прилетевшие из столицы ОАЭ Абу-Даби граждане России рассказали о ситуации в регионе на фоне атак США и Израиля на Иран. По словам пассажиров, непосредственно в Абу-Даби было относительно спокойно, но взрывы были слышны.

Источник: Life.ru

Вернувшиеся в Москву из Абу-Даби россияне рассказали об обстановке после атак на Иран. Видео © Life.ru.

«Это первый раз, когда я так счастлива вернуться домой», — поделилась с корреспондентом Life.ru пассажирка Ольга Румянцева.

Женщине не пришлось задерживаться в аэропорту. Она улетела в запланированный день своим рейсом по расписанию. На борт также принимали пассажиров, которые должны были вылететь раньше.

Ольга отдыхала с ребёнком во время школьных каникул, когда начались удары по Ирану. По её словам, в Абу-Даби слышали взрывы, работала система противовоздушной обороны, в небе мелькали всполохи. Несмотря на это, туристы продолжали купаться в море.

Напомним, в аэропорт Шереметьево вечером прибыл первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби. Самолёт авиакомпании Etihad Airways EY843 совершил посадку в 21:08 по московскому времени. Пассажиры встретили приземление в России аплодисментами и радостными криками.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

