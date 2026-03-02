Пассажиры первого за два дня рейса из ОАЭ приземлились в Москве со слезами на глазах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пассажиры самолета, вернувшегося из Абу-Даби, рассказали, что приземлились в Москве со слезами на глазах.
«Да, расплакалась, потому что не верила уже, что мы сможем вылететь», — сообщила журналистам пассажирка Яна, отдыхавшая в ОАЭ с дочерью.
Она рассказала, что боевые действия застали ее семью в аэропорту. «Мы сидели в аэропорту, начали читать новости о том, почему могла случиться задержка. Услышали грохот и [почувствовали] волну. Правда было страшно», — поделилась женщина.
Ее дочь добавила, что в связи с переносом вылета авиакомпания предоставила семье гостиницу на время задержки. «Никто не выгонял. Когда рейс дали, мы приехали в аэропорт, все было без нервов, [нас] успокаивали, — сказала девушка. — У меня мама так сильно переживала и нервничала. Когда мы сели, она заплакала».
Конфликт нарушил планы еще одного пассажира, организовавшего отпуск на время каникул у сына. «Мы с папой услышали небольшой бабах. И просто смотрели по сторонам», — поделился мальчик Марк. Он уточнил, что лишь слегка испугался.
Вылетевший из международного аэропорта Заид в Абу-Даби борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 21:07 мск. Он стал первым более чем за двое суток рейсом, проследовавшим из ОАЭ в Россию.