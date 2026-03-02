Пассажиры первого за два дня рейса из ОАЭ приземлились в Москве со слезами на глазах

Ее дочь добавила, что в связи с переносом вылета авиакомпания предоставила семье гостиницу на время задержки. «Никто не выгонял. Когда рейс дали, мы приехали в аэропорт, все было без нервов, [нас] успокаивали, — сказала девушка. — У меня мама так сильно переживала и нервничала. Когда мы сели, она заплакала».