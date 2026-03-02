Ричмонд
«Победа» организует вывозные рейсы из ОАЭ с 3 марта

Авиакомпания «Победа» организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби для пассажиров отменённых рейсов, начиная с 3 марта 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания «Победа» организует вывозные рейсы из Объединённых Арабских Эмиратов для клиентов отменённых рейсов из Дубая и Абу-Даби.

Как сообщается в Telegram-канале перевозчика, выполнение специальных рейсов начнётся с 3 марта. Речь идёт о пассажирах, которые ранее не оформили возврат билетов и планируют воспользоваться возможностью вылета в Россию.

Для включения в список на вывозной рейс необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании в разделе «Обратная связь» — «Изменить бронирование» — «Изменение в связи с корректировкой расписания». Заполнение формы подтверждает намерение воспользоваться вывозным рейсом.

Информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту, указанную при бронировании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» выполнит три специальных рейса из Объединённых Арабских Эмиратов во вторник, 3 марта. Самолёты вылетят в Москву из международных аэропортов Дубая и Абу-Даби, при этом два рейса будут выполнены на бортах повышенной вместимости. В первую очередь на вывоз отправят пассажиров с датой вылета от 28 февраля и позже. Перевозчик уведомит клиентов о времени и дате рейса по телефону и электронной почте, а в случае отказа от перелёта произведёт полный возврат средств.

