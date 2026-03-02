«Победа» организует вывозные рейсы из ОАЭ с 3 марта

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» выполнит три специальных рейса из Объединённых Арабских Эмиратов во вторник, 3 марта. Самолёты вылетят в Москву из международных аэропортов Дубая и Абу-Даби, при этом два рейса будут выполнены на бортах повышенной вместимости. В первую очередь на вывоз отправят пассажиров с датой вылета от 28 февраля и позже. Перевозчик уведомит клиентов о времени и дате рейса по телефону и электронной почте, а в случае отказа от перелёта произведёт полный возврат средств.