«Победа» организует вывозные рейсы из ОАЭ с 3 марта

Авиакомпания «Победа» организует вывозные рейсы из Объединённых Арабских Эмиратов для клиентов отменённых рейсов из Дубая и Абу-Даби.
Как сообщается в Telegram-канале перевозчика, выполнение специальных рейсов начнётся с 3 марта. Речь идёт о пассажирах, которые ранее не оформили возврат билетов и планируют воспользоваться возможностью вылета в Россию.
Для включения в список на вывозной рейс необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании в разделе «Обратная связь» — «Изменить бронирование» — «Изменение в связи с корректировкой расписания». Заполнение формы подтверждает намерение воспользоваться вывозным рейсом.
Информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту, указанную при бронировании.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» выполнит три специальных рейса из Объединённых Арабских Эмиратов во вторник, 3 марта. Самолёты вылетят в Москву из международных аэропортов Дубая и Абу-Даби, при этом два рейса будут выполнены на бортах повышенной вместимости. В первую очередь на вывоз отправят пассажиров с датой вылета от 28 февраля и позже. Перевозчик уведомит клиентов о времени и дате рейса по телефону и электронной почте, а в случае отказа от перелёта произведёт полный возврат средств.