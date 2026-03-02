Ричмонд
Странный вид Дональда Трампа после эскалации конфликта на Ближнем Востоке вызвал вопросы: что за следы на шее

Трамп появился на мероприятии в Белом доме с красными следами на шее.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп появился на мероприятии в Белом Доме в странном виде. Журналистов привлекло красное пятно на шее лидера США. К слову, это первое появление Трампа перед публикой после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На правой стороне шеи американского лидера было крупное красное пятно, а камеры большинства СМИ и официальный оператор Белого дома снимали с противоположной стороны. На церемонии вручения медалей Почета у Трампа были мешки под глазами.

Странное пятно на шее Трампа стало центром внимания журналистов REUTERS.

Трамп опровергает слухи о плохом самочувствии, утверждая, что он физически и умственно здоров и работает больше всех президентов США. Однако в СМИ то и дело всплывает информация о странном виде правителя США.

Ранее KP.RU рассказал о синяке на тыльной стороне ладони. В Белом доме отметили, что отметина появилась из-за частых и довольно сильных рукопожатий.

