Врач Александрова объяснила опасность просмотра коротких видео на ночь

Кроме того, ночной просмотр видео усугубляет ситуацию. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, нарушает структуру сна, а хронический недосып напрямую связан с ухудшением памяти, концентрации и эмоциональной стабильности. Врач подчеркнула, что ключевым остается принцип умеренности. Так, следует ограничить время использования смартфона, делать перерывы и отказываться от гаджетов перед сном. Это позволит снизить потенциальные риски, подытожила эксперт.