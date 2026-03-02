Врач Александрова объяснила опасность просмотра коротких видео на ночь

Регулярный просмотр коротких видео способен оказывать неблагоприятное влияние на когнитивные функции мозга и нарушать сон. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы, врач-невролог Светлана Александрова.
«Частая смена ярких стимулов формирует быстрые дофаминовые реакции, что со временем может снижать устойчивость внимания и повышать потребность в постоянной внешней стимуляции», — сказала она.
Просмотр коротких видео — это не «разложение мозга», а функциональная перегрузка системы вознаграждения. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых регуляторные функции коры головного мозга еще формируются.
Кроме того, ночной просмотр видео усугубляет ситуацию. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, нарушает структуру сна, а хронический недосып напрямую связан с ухудшением памяти, концентрации и эмоциональной стабильности. Врач подчеркнула, что ключевым остается принцип умеренности. Так, следует ограничить время использования смартфона, делать перерывы и отказываться от гаджетов перед сном. Это позволит снизить потенциальные риски, подытожила эксперт.
