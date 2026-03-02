Тренеру «Авангарда» Завьялову в матче со «Спартаком» наложили четыре шва

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Одному из помощников главного тренера «Авангарда» Александру Завьялову во время матча Фонбет — Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» наложили на лоб четыре шва после попадания в голову шайбы. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин.
«Авангард» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 4:1. Во втором периоде Завьялов покинул тренерскую скамейку после попадания шайбы ему в голову.
«Четыре шва, Александр Васильевич — отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой, видимо, было. Это не в его жизненных принципах — отступать, [он должен] быть с командой всегда», — сказал Сопин.
По словам генменеджера, «Авангард» впервые за долгое время провел целостный по содержанию матч.
«Был такой момент, когда мы вернулись с Дальнего Востока на домашние игры, команда была тяжелая, ее не хватало на весь игровой отрезок, были провалы, тяжелые игры. Сегодня команду хватило на все три периода, провели целостный матч, [показали] высокое качество. Жаль, что мы пропустили, хотели, чтобы Никита Серебряков сыграл на ноль», — отметил Сопин.
В следующем матче «Авангард» 4 марта на выезде сыграет с московским ЦСКА.