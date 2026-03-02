Тренеру «Авангарда» Завьялову в матче со «Спартаком» наложили четыре шва

«Был такой момент, когда мы вернулись с Дальнего Востока на домашние игры, команда была тяжелая, ее не хватало на весь игровой отрезок, были провалы, тяжелые игры. Сегодня команду хватило на все три периода, провели целостный матч, [показали] высокое качество. Жаль, что мы пропустили, хотели, чтобы Никита Серебряков сыграл на ноль», — отметил Сопин.