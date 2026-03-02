В Таганроге на ремонт дорог выделят 25 млн рублей

В Таганроге на ремонт дорог планируют выделить 25 млн рублей. Об этом по итогам планерного совещания сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Приступить к работам с использованием традиционной смеси планируем уже в марте 2026 года, как только заработают заводы, — уточнила Светлана Камбулова.
Также, по словам главы города, местные власти запланировали заключение еще двух муниципальных контрактов на устранение деформаций дорожного полотна литой смесью. Документация готова.
