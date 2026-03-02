Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге на ремонт дорог выделят 25 млн рублей

Планы по обновлению дорог обсудили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на ремонт дорог планируют выделить 25 млн рублей. Об этом по итогам планерного совещания сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Приступить к работам с использованием традиционной смеси планируем уже в марте 2026 года, как только заработают заводы, — уточнила Светлана Камбулова.

Также, по словам главы города, местные власти запланировали заключение еще двух муниципальных контрактов на устранение деформаций дорожного полотна литой смесью. Документация готова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.