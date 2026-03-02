В ДНР начался капремонт дороги от Волновахи до федеральной трассы Р-150

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги от Волновахи в ДНР до федеральной трассы Р-150 стартовал, сообщили в Автодоре.
«В Донецкой Народной Республике стартовал капитальный ремонт участка дороги Волноваха — [трасса Р-150] Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь. Его протяженность — 38 км», — говорится на сайте госкомпании.
Отмечается, что дорога проходит через населенные пункты с социально значимыми объектами и ведет в административный центр — Волноваху. В Автодоре добавили, что «капремонт повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность».
Уже выполнена расчистка полосы отвода, вывезены порубочные остатки. Идут работы по приведению обочин в нормативное состояние.
Планируется укладка двух слоев асфальтобетона, нанесение разметки, установка бортового камня и дорожных знаков. Завершение работ запланировано до конца года, заключили в госкомпании.