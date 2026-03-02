Авиакомпания «Победа» начнет вывозные рейсы в Дубай с 3 марта

Авиакомпания «Победа» с 3 марта начнет выполнять вывозные рейсы из Абу-Даби и Дубая. Для участия пассажирам нужно заполнить форму на сайте компании. Об этом говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.
«С 3 марта 2026 года мы приступаем к выполнению вывозных рейсов для клиентов отмененных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании», — отмечается в официальном обращении авиакомпании к пассажирам.
В «Победе» уточнили, что информация о дате, номере и времени рейса придет на указанную при бронировании электронную почту.
Ранее KP.RU сообщил, что российские авиакомпании с вечера 2 марта 2026 года планируют возобновить рейсы в ОАЭ и Дубай. Ранее все полеты были отменены из-за закрытого воздушного пространства вследствии обострения конфликта на Ближнем Востоке.