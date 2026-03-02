Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания «Победа» начнет вывозные рейсы в Дубай с 3 марта

Ранее все рейсы в Дубай были отменены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Победа» с 3 марта начнет выполнять вывозные рейсы из Абу-Даби и Дубая. Для участия пассажирам нужно заполнить форму на сайте компании. Об этом говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.

«С 3 марта 2026 года мы приступаем к выполнению вывозных рейсов для клиентов отмененных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании», — отмечается в официальном обращении авиакомпании к пассажирам.

В «Победе» уточнили, что информация о дате, номере и времени рейса придет на указанную при бронировании электронную почту.

Ранее KP.RU сообщил, что российские авиакомпании с вечера 2 марта 2026 года планируют возобновить рейсы в ОАЭ и Дубай. Ранее все полеты были отменены из-за закрытого воздушного пространства вследствии обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше