Онколог Хребтов назвал главный фактор риска рака кишечника

Хирург Глеб Хребтов заявил, что сидячий образ жизни повышает риск развития рака кишечника.

Источник: Аргументы и факты

Рак кишечника все чаще диагностируют у людей в возрасте 40−48 лет, хотя раньше это заболевание считалось болезнью пожилых. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-онколог, хирург Глеб Хребтов.

По словам специалиста, главным фактором риска стал сидячий образ жизни, который стал нормой в эпоху цифровых технологий. Офисная работа, удаленка и постоянное использование компьютеров приводят к тому, что человек проводит почти весь день сидя, а вечером отдыхает лежа на диване. При таком образе жизни возникают постоянные запоры, нарушение моторики кишечника и хронические воспалительные процессы. Со временем эти изменения способны перейти в предраковое состояние и привести к развитию злокачественных опухолей.

Врач заключил, что риск заболеть колоректальным раком у людей с малоподвижным образом жизни может быть в несколько раз выше, чем у тех, кто регулярно двигается и занимается спортом.

Ранее ученые из Оксфорда выяснили, что веганская диета повышает риск онкологии.