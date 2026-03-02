Онколог Хребтов назвал главный фактор риска рака кишечника

Рак кишечника все чаще диагностируют у людей в возрасте 40−48 лет, хотя раньше это заболевание считалось болезнью пожилых. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-онколог, хирург Глеб Хребтов.
По словам специалиста, главным фактором риска стал сидячий образ жизни, который стал нормой в эпоху цифровых технологий. Офисная работа, удаленка и постоянное использование компьютеров приводят к тому, что человек проводит почти весь день сидя, а вечером отдыхает лежа на диване. При таком образе жизни возникают постоянные запоры, нарушение моторики кишечника и хронические воспалительные процессы. Со временем эти изменения способны перейти в предраковое состояние и привести к развитию злокачественных опухолей.
Врач заключил, что риск заболеть колоректальным раком у людей с малоподвижным образом жизни может быть в несколько раз выше, чем у тех, кто регулярно двигается и занимается спортом.
Ранее ученые из Оксфорда выяснили, что веганская диета повышает риск онкологии.