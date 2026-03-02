Свыше 77% прибрежных ледников Антарктиды остаются в стабильном состоянии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Климатологи из США и Европы выяснили, что размеры большинства прибрежных ледников Антарктиды, на долю которых приходится 77% ее береговой линии, почти не изменились с 1992 года. При этом самые уязвимые ледники отступили на десятки километров вглубь континента, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Ирвине (UCI).
«Замеры линии налегания, отделяющей морскую часть ледников от их континентальной части, традиционно используются в качестве инструмента для оценки стабильности ледовых щитов. Мы впервые провели глобальные замеры этой линии для всего побережья Антарктиды на столь длительных временных масштабах, составляющих порядка трех десятков лет», — заявил профессор UCI Эрик Риньо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечает профессор Риньо, Арктика и Антарктика являются одними из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. За последние годы среднегодовая температура на их территории уже выросла на 6−7 градусов. Дальнейшее таяние их льдов, как показывают расчеты климатологов, приведет к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в климате всей планеты.
Для оценки последствий от этих перемен климата климатологи из США и Европы изучили спутниковые данные и снимки, которые собирались большим числом климатических и научных спутников при помощи радаров и других научных инструментов в промежутке между 1992 и 2025 годами. Исследователи объединили эти разнородные данные и просчитали при их помощи то, как изменилось положение линии налегания, а также площадь прибрежных участков ледников Антарктиды с конца прошлого столетия.
С одной стороны, эти расчеты показали, что большинство ледников Восточной Антарктиды, а также часть ледников в ее западной части остаются стабильными — площадь этих ледовых массивов, охватывающих 77% побережья южного континента, почти не изменилась с 1992 года. При этом Антарктида потеряла за последние три десятилетия около 12,8 тыс. кв. км. ледников, что сравнимо по площади с размерами Черногории, Словении или другой малой европейской страны.
Также ученые обнаружили, что некоторые ледники Западной Антарктиды отступили на десятки километров с 1992 года, что касается ледников Пайн-Айленд (33 км), Туэйтса (26 км), Смита (42 км) и многих других ледовых массивов. Исследователи не исключают того, что нечто подобное может произойти и с ледниками Восточной Антарктиды при дальнейшем росте температуры на Земле, что приведет к резкому росту уровня моря и другим серьезным проблемам, подытожил профессор Риньо.