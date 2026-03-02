Свыше 77% прибрежных ледников Антарктиды остаются в стабильном состоянии

Для оценки последствий от этих перемен климата климатологи из США и Европы изучили спутниковые данные и снимки, которые собирались большим числом климатических и научных спутников при помощи радаров и других научных инструментов в промежутке между 1992 и 2025 годами. Исследователи объединили эти разнородные данные и просчитали при их помощи то, как изменилось положение линии налегания, а также площадь прибрежных участков ледников Антарктиды с конца прошлого столетия.