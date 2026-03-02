В Кабардино-Балкарии разработали программный код для телескопа Baikal-GVD

«Для Кабардино-Балкарского государственного университета участие в коллаборации Baikal-GVD — это не просто статус ассоциированного члена, а реальная возможность интеграции в мировое научное сообщество. Наши молодые ученые работают плечом к плечу с ведущими специалистами из федеральных и зарубежных центров. Это бесценный опыт и серьезная школа. Мы видим, как растет уровень наших студентов и аспирантов, как они включаются в решение задач мирового уровня. КБГУ продолжит развивать это направление и наращивать свой вклад в проект», — рассказал и.о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.