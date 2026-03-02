В Кабардино-Балкарии разработали программный код для телескопа Baikal-GVD

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Ученые из Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) разработали программный код для нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщили ТАСС в учебном заведении.
«Мы ведем работу в рамках госзадания. Проект “Разработка новых методов исследований в физике и астрофизике нейтрино” носит мультидисциплинарный характер. Для нейтринного телескопа Baikal-GVD нами разработан программный код для анализа эффективности триггерного условия применительно к мультикластерным событиям, позволяющий оптимизировать точность реконструкции траекторий частиц. Зарегистрирована программа для ЭВМ», — рассказала ТАСС ученый секретарь Института ядерных исследований РАН, старший научный сотрудник совместной лаборатории КБГУ и Института ядерных исследований РАН Анна Вересникова.
Рабочее совещание, где обсуждалась реализация проекта «Нейтринный телескоп Baikal-GVD 2026» с участием КБГУ, прошло в поселке Листвянка в Иркутской области. Оно собрало ведущих российских и международных экспертов в области физики частиц и нейтринной астрофизики. Обсуждались текущий статус установки, перспективы создания нейтринного телескопа следующего поколения на озере Байкал, а также вопросы международного сотрудничества и подготовки научных кадров. В эксперименте вуз из Кабардино-Балкарии является ассоциированным членом коллаборации.
«Для Кабардино-Балкарского государственного университета участие в коллаборации Baikal-GVD — это не просто статус ассоциированного члена, а реальная возможность интеграции в мировое научное сообщество. Наши молодые ученые работают плечом к плечу с ведущими специалистами из федеральных и зарубежных центров. Это бесценный опыт и серьезная школа. Мы видим, как растет уровень наших студентов и аспирантов, как они включаются в решение задач мирового уровня. КБГУ продолжит развивать это направление и наращивать свой вклад в проект», — рассказал и.о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.
Итогом трехдневной встречи стало утверждение планов дальнейшего развития нейтринного телескопа, обсуждение инфраструктурных изменений и конкретизация вклада каждой из организаций-участниц, включая КБГУ, в создание детектора новых поколений.
О нейтринном телескопе Baikal-GVD.
Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые планируют исследовать процессы с огромным выделением энергии, которые происходили во Вселенной в далеком прошлом. Нейтрино из космоса регистрировались и раньше, однако к тому, чтобы видеть в потоках нейтрино историю Вселенной, ученые подходят только сейчас.
Постройка этой научной установки началась еще в 2015 году. В ближайшие несколько лет телескоп будет расширен за счет установки нескольких тысяч детекторов нейтрино на дне озера Байкал на расстоянии в 3,5 км от берега, что сделает его одной из самых больших и чувствительных нейтринных обсерваторий в мире.