Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple представила самый дешёвый iPhone 17e с поддержкой магнитной зарядки

Компания Apple начала серию анонсов новых устройств, о которой ранее говорил глава корпорации Тим Кук. Первой новинкой стал iPhone 17e, получивший ряд незначительных улучшений по сравнению с предшественником.

Источник: Life.ru

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц и яркостью до 1200 нит. Интересно, что это единственная актуальная модель Apple с классическим вырезом- «чёлкой» — остальные используют Dynamic Island.

За производительность отвечает новый чип Apple A19, который также стоит в базовом iPhone 17. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, накопитель — 256 или 512 ГБ (версии на 128 ГБ в линейке больше нет). Камера на тыльной стороне одна — на 48 Мп, фронтальная — 12 Мп.

Главное нововведение — поддержка беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Ранее в компании считали, что покупателям этой линейки магниты не нужны, но критики заставили пересмотреть решение. Также в iPhone 17e установлен фирменный модуль связи C1X, как в iPhone Air.

Стоимость новинки стартует с 599 долларов (около 46,2 тыс. рублей) за версию с 256 ГБ. Доступные цвета: чёрный, розовый и белый.

Ранее россияне массово столкнулись с блокировкой Apple ID. Проблема коснулась уже как минимум 10 тысяч владельцев iPhone. Дело не во взломе или подозрительной активности — просто их имена и фамилии совпали с данными людей из санкционных списков США и ЕС.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тим Кук: биография, фото и личная жизнь главы корпорации Apple
Уроженец небольшого городка на юге США, Тим Кук не только выбился в люди, но и стал главой Apple и одной из ключевых фигур в цифровой индустрии. Как ему это удалось — читайте в материале.
Читать дальше