Врач Шаязданова раскрыла, почему у Джима Керри мог измениться цвет глаз

Причиной изменения цвета глаз американского актера Джима Керри могут быть цветные линзы, имплантация искусственной радужки или ее лазерная депигментация. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-офтальмолог Ильсина Шаязданова.
Ранее Керри впервые за долгое время появился на публике, посетив премию «Сезар» в Париже. Поклонники с трудом узнали актера из-за изменившейся формы лица, мимики и цвета глаз.
Шаязданова отметила, что Керри мог использовать линзы. Однако на фотографиях их не видно, а сам актер признавался, что не любит их носить после съемок в фильме «Гринч — похититель Рождества».
Более сложный и травматичный способ — имплантация под естественную радужку цветного силиконового диска. Такая операция проводится при обширных дефектах из-за инфекций или травм, но несет высокие риски глаукомы, катаракты и потери зрения, напомнила врач. Неизвестно, страдал ли актер от заболеваний, требующих подобного вмешательства.
Другая вероятная причина — лазерная депигментация, которая подходит только людям с карими глазами, желающим сделать их голубыми. Лазер разрушает пигмент меланин во внешнем слое радужки, обнажая нижележащий голубой слой. Шаязданова подчеркнула, что процедура является необратимой, так как меланин не восстанавливается.
Ранее сообщалось, что в США выставят на торги куртку из «Терминатора» и карту из «Гарри Поттера».