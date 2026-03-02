Гражданка Белоруссии лишилась детородных органов в Польше: врачи сделали операцию втайне

Гражданке Беларуси в Польше провели хирургическое удаление репродуктивных органов без получения ее согласия. Об этом сообщил представитель прокуратуры Познани в беседе с РИА Новости.
«Ведется расследование уголовного дела, по материалам которого 24-летней гражданке Белоруссии в одном из местных госпиталей были удалены матка, оба яичника и маточные трубы без ее информирования и согласия», — рассказал собеседник агентства.
Согласно материалам дела, женщина поступила в больницу с жалобами на боли в животе. УЗИ выявило у нее опухоль в правом яичнике. После этого, по версии следствия, и произошли события, ставшие предметом разбирательства.
Как установила прокуратура Познани, женщина не давала разрешения на полное удаление репродуктивных органов. Пациентка также не получала достаточной информации о последствиях такого масштабного вмешательства.
