Гражданка Белоруссии лишилась детородных органов в Польше: врачи сделали операцию втайне

РИАН: Женщине в Польше удалили детородные органы без её согласия.

Источник: Комсомольская правда

Гражданке Беларуси в Польше провели хирургическое удаление репродуктивных органов без получения ее согласия. Об этом сообщил представитель прокуратуры Познани в беседе с РИА Новости.

«Ведется расследование уголовного дела, по материалам которого 24-летней гражданке Белоруссии в одном из местных госпиталей были удалены матка, оба яичника и маточные трубы без ее информирования и согласия», — рассказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, женщина поступила в больницу с жалобами на боли в животе. УЗИ выявило у нее опухоль в правом яичнике. После этого, по версии следствия, и произошли события, ставшие предметом разбирательства.

Как установила прокуратура Познани, женщина не давала разрешения на полное удаление репродуктивных органов. Пациентка также не получала достаточной информации о последствиях такого масштабного вмешательства.

В свою очередь столичные врачи удалили пациентке кисту печени колоссальных размеров — образование достигало размеров 60 на 40 см.