Большинство пассажиров летящего в Москву рейса из Дубая являются гражданами РФ

Из Дубая также вылетели самолеты компании Flydubai в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Кроме того, в московском аэропорту Шереметьево приземлились самолеты из Абу-Даби и Маската, также ставшие первыми за почти трое суток. При этом, как поясняли ТАСС в воздушной гавани, в обратном направлении самолет в Абу-Даби также полетит с пассажирами, регистрация которых уже ведется.