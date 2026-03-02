Большинство пассажиров летящего в Москву рейса из Дубая являются гражданами РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Большинство пассажиров следующего в Москву из Дубая рейса компании Flydubai являются россиянами, которые должны были вылетать рейсами, начиная с 28 февраля. Об этом сообщает столичный аэропорт Внуково, где ожидают прибытие борта.
«Подавляющее большинство пассажиров — граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля», — отметили представители аэропорта.
Здесь заверили, что производственные службы аэропорта «готовы обеспечить обслуживание воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров». В официальном Telegram-канале аэропорта также напоминают, что прибытие рейса ожидается в 04:04 мск вторника, 3 марта.
Ранее управление по связям с общественностью эмирата информировало, что аэродромы Дубая могут возобновить работу в ограниченном режиме. Речь идет о международном аэропорте Дубая и аэропорте Аль-Мактум. Однако пресс-служба рекомендует не выезжать в аэропорты, пока авиакомпании «не связалась напрямую с подтвержденным временем вылета».
Из Дубая также вылетели самолеты компании Flydubai в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Кроме того, в московском аэропорту Шереметьево приземлились самолеты из Абу-Даби и Маската, также ставшие первыми за почти трое суток. При этом, как поясняли ТАСС в воздушной гавани, в обратном направлении самолет в Абу-Даби также полетит с пассажирами, регистрация которых уже ведется.