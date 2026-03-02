Москва
Психиатр Дикарев назвал два первых признака депрессии

Психиатр Евгений Дикарев заявил, что бессонница, а также потеря или набор веса являются признаками депрессии.

Источник: Аргументы и факты

Бессонница или постоянная сонливость, а также резкое изменение веса без видимой причины могут быть первыми признаками депрессии. В разговоре с «Лентой.ру» их перечислил психиатр Евгений Дикарев.

По словам специалиста, когда мозг перегружен из-за тревоги, он не может полноценно переключиться на режим отдыха. Это приводит к физическому истощению и развитию тревожно-депрессивного расстройства. Если человек спит по 12−14 часов в сутки и встает разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. В таком случае сон становится формой избегания непереносимой реальности.

Дикарев добавил, что стресс, тоска и тревога также влияют на аппетит. Признаками депрессии могут быть как необъяснимая потеря веса, так и набор лишних килограммов.

Ранее психолог Дмитрий Деулин заявил, что трудоголизм приводит к полному истощению к 40 годам.