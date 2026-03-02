Психиатр Дикарев назвал два первых признака депрессии

По словам специалиста, когда мозг перегружен из-за тревоги, он не может полноценно переключиться на режим отдыха. Это приводит к физическому истощению и развитию тревожно-депрессивного расстройства. Если человек спит по 12−14 часов в сутки и встает разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. В таком случае сон становится формой избегания непереносимой реальности.