Пассажир рейса из Омана рассказал о своем отпуске на фоне обострения в регионе

Ситуацияна Ближнем Востоке отдыху не помешала, отметил Михаил.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пассажир первого рейса из Омана после начала обострения на Ближнем Востоке рассказал, что конфликт в регионе никак не помешал его отпуску, передает корреспондент ТАСС.

«В целом все хорошо. Мы купались, отдыхали. У нас был тур. Никакого напряжения не испытывали, мы походники», — поделился Михаил в беседе с журналистами.

Он добавил, что вылет был задержан на один день. «Вся моя команда, с которой мы отдыхали, осталась там», — уточнил мужчина.

«Вылетать было абсолютно не страшно, — продолжил он. — Лететь было великолепно. Мне попались отличные собеседники, мы великолепнейшим образом провели полет».

Вылетевший из международного аэропорта Маската борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 21:51 мск. Рейс авиакомпании Oman Air стал первым более чем за двое суток, проследовавшим из Омана в Россию.