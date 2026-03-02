Врач Клюева развеяла миф о пользе перфорационных очков

Врач рекомендует чередовать работу с физической активностью, делать глазодвигательную гимнастику и использовать правило «20−20−20»: каждые 20 минут прерываться на 20 секунд, чтобы посмотреть на 6 метров вдаль. Также важно организовать рабочее место с достаточным освещением и следить за осанкой. Прогулки при дневном свете не менее 90 минут в день помогают сдерживать развитие близорукости у детей. Своевременная коррекция зрения очками или линзами необходима, так как неисправленные аномалии рефракции ведут к хронической усталости глаз.