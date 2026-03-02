Врач Клюева развеяла миф о пользе перфорационных очков

Перфорационные очки с дырочками не помогают улучшить здоровье глаз вопреки распространенному мифу. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог Анна Клюева.
Основная причина усталости глаз — перенапряжение аккомодации, когда резервы расходуются быстрее, чем восстанавливаются. Это приводит к затуманиванию зрения, головным болям и быстрой утомляемости. Очки с дырочками не только не решают проблему, но часто усугубляют ее, вызывая головные боли из-за постоянного метания глаз в попытках сфокусироваться. Доказанной эффективности у таких очков нет.
Врач рекомендует чередовать работу с физической активностью, делать глазодвигательную гимнастику и использовать правило «20−20−20»: каждые 20 минут прерываться на 20 секунд, чтобы посмотреть на 6 метров вдаль. Также важно организовать рабочее место с достаточным освещением и следить за осанкой. Прогулки при дневном свете не менее 90 минут в день помогают сдерживать развитие близорукости у детей. Своевременная коррекция зрения очками или линзами необходима, так как неисправленные аномалии рефракции ведут к хронической усталости глаз.
