APA: 114 россиян покинули Иран через Азербайджан с начала военной операции

С 28 февраля по 2 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 граждан России. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство APA со ссылкой на официальные данные.

Всего за этот период выехали 152 гражданина Азербайджана. Также были эвакуированы 127 граждан Китая, 114 человек из России, 65 граждан Пакистана и 42 человека из Таджикистана, говорится в сообщении.

Специальный борт МЧС РФ в понедельник, 2 марта, доставил из Египта в Москву 84 россиянина, которые покинули Израиль через сухопутную границу. Самолет приземлился в Жуковском в 06:36 по московскому времени.

1 марта стало известно, что азербайджанская сторона обеспечила переход на свою территорию 35 граждан России, следовавших из Ирана.

Тем временем в эмиратской столице Абу-Даби началась отправка вывозных спецрейсов для туристов из разных стран. На понедельник, 2 марта, запланированы 10 рейсов, среди которых один — в Москву.

Утром того же дня уже появилась информация о том, что из аэропорта Абу-Даби вылетел первый после закрытия воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами самолет. Туристов грузовым бортом эвакуируют в Гонконг. До самой авиагавани людей довозят на шаттл-автобусах. Борт успешно вылетел в безопасную зону.

