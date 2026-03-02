APA: 114 россиян покинули Иран через Азербайджан с начала военной операции

Утром того же дня уже появилась информация о том, что из аэропорта Абу-Даби вылетел первый после закрытия воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами самолет. Туристов грузовым бортом эвакуируют в Гонконг. До самой авиагавани людей довозят на шаттл-автобусах. Борт успешно вылетел в безопасную зону.