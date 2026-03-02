В Херсонской области открыли уличные выставки к Году единства народов России

«В Херсонской области стартовал выставочный проект, приуроченный к Году единства народов России. Репродукции картин великих мастеров теперь доступны для просмотра под открытым небом — в центральном парке в Геническе, у кинотеатра “Россия” на Центральной улице, а также в Новотроицком на площадке Центра культуры и досуга», — говорится в Telegram-канале администрации Херсонщины.