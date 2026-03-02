В Херсонской области открыли уличные выставки к Году единства народов России

ГЕНИЧЕСК, 2 марта. /ТАСС/. Уличные выставки с репродукциями картин знаменитых художников открыли в Херсонской области к Году единства народов России. Об этом сообщили в администрации региона.
«В Херсонской области стартовал выставочный проект, приуроченный к Году единства народов России. Репродукции картин великих мастеров теперь доступны для просмотра под открытым небом — в центральном парке в Геническе, у кинотеатра “Россия” на Центральной улице, а также в Новотроицком на площадке Центра культуры и досуга», — говорится в Telegram-канале администрации Херсонщины.
Отмечается, что в экспозиции представлены работы Бориса Кустодиева, Василия Сурикова, Абрама Архипова и других знаменитых художников. «Их полотна раскрывают перед зрителями всю палитру традиций, многообразие характеров и уникальную красоту многонациональной России», — сказано в сообщении.
Проект реализован при поддержке Минкультуры РФ и объединил коллекции Государственного Русского музея, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, а также ведущих партнеров Ассоциации художественных музеев.