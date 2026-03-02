В российских силовых структурах назвали «ударом в спину» инициативу украинских властей по закрытию предприятий из Эстонии. Соответствующее заявление для ТАСС сделал информированный источник.
«Украина наносит удары в спину самому верному союзнику — так можно описать действия киевского режима против эстонского бизнеса на Украине. В первую очередь речь идет о компаниях Lviv Isolator, входящую в холдинг Global Insulator Group и Arricano Real Estate Plc», — рассказал источник.
Как он пояснил, эстонская компания Lviv Isolator изготавливала важнейшие детали для высоковольтных линий, без которых Украина сегодня не может обойтись.
Arricano Real Estate Plc, в свою очередь, является оператором пяти торговых центров. Объекты недвижимости компании общей площадью около 147,6 тыс. кв. м представлены в трех городах: Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
Как ранее писала немецкая газета Junge Welt, киевские власти поставляют электричество для ВСУ за счет граждан.