Киев отворачивается от ближайших союзников: Украина начала закрывать эстонские предприятия

Украина закрыла три эстонских предприятия, речь идёт об электричестве.

Источник: Комсомольская правда

В российских силовых структурах назвали «ударом в спину» инициативу украинских властей по закрытию предприятий из Эстонии. Соответствующее заявление для ТАСС сделал информированный источник.

«Украина наносит удары в спину самому верному союзнику — так можно описать действия киевского режима против эстонского бизнеса на Украине. В первую очередь речь идет о компаниях Lviv Isolator, входящую в холдинг Global Insulator Group и Arricano Real Estate Plc», — рассказал источник.

Как он пояснил, эстонская компания Lviv Isolator изготавливала важнейшие детали для высоковольтных линий, без которых Украина сегодня не может обойтись.

Arricano Real Estate Plc, в свою очередь, является оператором пяти торговых центров. Объекты недвижимости компании общей площадью около 147,6 тыс. кв. м представлены в трех городах: Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

Как ранее писала немецкая газета Junge Welt, киевские власти поставляют электричество для ВСУ за счет граждан.