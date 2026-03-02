В ДНР нашли курган с неизвестной для Приазовья конструкцией могилы

Отмечается, что, помимо центральных, найдены 19 впускных захоронений, датируемых от бронзового века до первых веков нашей эры. В одной из могил рядом со скелетом был лепной горшок с орнаментом, сделанным с помощью шнура. По керамике ученые отнесли погребение к ингульской культуре. Другое погребение более позднего времени содержало бронзовое зеркало диаметром около 11 см — дорогой и редкий предмет своей эпохи. На окислившейся поверхности зеркала сохранились отпечатки ткани мешочка для его хранения.