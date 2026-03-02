В ДНР нашли курган с неизвестной для Приазовья конструкцией могилы

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Древний курган и два кочевья нашли в зоне проектирования обхода Мариуполя в ДНР, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
«В ходе раскопок на месте кургана “Старокрымский I” определены и исследованы две древние насыпи, — сказано в сообщении. — В центральном погребении, обнаруженном в наибольшей из двух курганных насыпей, археологам удалось расчистить сложную многокамерную погребальную конструкцию и сохранившееся внутри нее парное безинвентарное погребение. Отсутствие инвентаря и характерных особенностей вызывает трудности с определением периода его формирования. Подобные конструкции захоронений в приазовском регионе еще не известны и нуждаются в дальнейшем изучении».
Отмечается, что, помимо центральных, найдены 19 впускных захоронений, датируемых от бронзового века до первых веков нашей эры. В одной из могил рядом со скелетом был лепной горшок с орнаментом, сделанным с помощью шнура. По керамике ученые отнесли погребение к ингульской культуре. Другое погребение более позднего времени содержало бронзовое зеркало диаметром около 11 см — дорогой и редкий предмет своей эпохи. На окислившейся поверхности зеркала сохранились отпечатки ткани мешочка для его хранения.
«Изображение покрыто окислами и не читается, что затрудняет его историко-культурную атрибуцию. Археологи выдвинули предположение об импортном происхождении данного зеркала, возможно, китайском», — отметили в компании.
Ученые также раскопали поселения Калиновка I и Калиновка II, где нашли более 50 археологических объектов, в основном — хозяйственные ямы с фрагментами посуды — как местной, так и импортной, и костями животных. Стационарных построек не обнаружили, поэтому эти памятники считают кочевьями хазарского периода. Предварительная датировка — VII-X века.
В октябре 2025 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах досрочно завершить строительство обхода Мариуполя — за полтора-два года. Обход станет частью трассы Р-280 «Новороссия».