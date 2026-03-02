Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана отреагировал на убийство Хаменеи: «Ничего не принесло Израилю и США»

Президент Ирана Пезешкиан назвал убийство Хаменеи позором для Израиля и США.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, гибель верховного лидера Али Хаменеи не дала Израилю и США никаких преимуществ, а только покрыла их бесчестьем.

«Убийство верховного лидера ничего не принесло Израилю и США и обернулось для них позором. Наш народ, скорбящий сегодня в мечетях, на улицах и площадях, продемонстрировал, что не позволит противнику реализовать свои планы», — написал иранский президент в Telegram-канале.

Напомним, что в результате атак Израиля и США был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тогда в стране был объявлен 40-дневный траур, а на улицы вышли сторонники и противники режима Хаменеи.

Немногим спустя президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи. Тогда российский глава отметил вклад верховного лидера Ирана в укрепление двусторонних связей между Москвой и Тегераном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше