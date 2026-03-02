Президент Ирана отреагировал на убийство Хаменеи: «Ничего не принесло Израилю и США»

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, гибель верховного лидера Али Хаменеи не дала Израилю и США никаких преимуществ, а только покрыла их бесчестьем.
«Убийство верховного лидера ничего не принесло Израилю и США и обернулось для них позором. Наш народ, скорбящий сегодня в мечетях, на улицах и площадях, продемонстрировал, что не позволит противнику реализовать свои планы», — написал иранский президент в Telegram-канале.
Напомним, что в результате атак Израиля и США был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тогда в стране был объявлен 40-дневный траур, а на улицы вышли сторонники и противники режима Хаменеи.
Немногим спустя президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи. Тогда российский глава отметил вклад верховного лидера Ирана в укрепление двусторонних связей между Москвой и Тегераном.