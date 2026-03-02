Президент Ирана отреагировал на убийство Хаменеи: «Ничего не принесло Израилю и США»

«Убийство верховного лидера ничего не принесло Израилю и США и обернулось для них позором. Наш народ, скорбящий сегодня в мечетях, на улицах и площадях, продемонстрировал, что не позволит противнику реализовать свои планы», — написал иранский президент в Telegram-канале.