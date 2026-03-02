Джонсон: США не планирует «оккупировать» Иран или захватывать его нефть

«У нас нет ни заинтересованности, ни намерений контролировать, владеть или оккупировать Иран или захватывать что-либо из его богатств. Мы не охотимся за их нефтью», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире подкаста Mike & McCart.
Кроме того, Джонсон отметил, что у Соединённых Штатов якобы нет планов по «изменению политического режима» в Иране.
В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединённые Штаты готовы проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтут необходимым. Он не стал отрицать потенциальное введение сухопутных войск в Иран.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне усиливаются панические настроения на фоне ответных ударов Ирана по объектам США и Израиля.