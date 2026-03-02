Израиль атаковал НПЗ в Саудовской Аравии под чужим флагом: вот в чём был план

Израильские военные атаковали НПЗ на территории Саудовской Аравии под чужим флагом. Об этом информирует иранское агентство Tasnim.
Речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Таннуре. Информированный источник в военных кругах сообщил агентству, что Израиль предпринял это, чтобы обвинить Иран в атаке на данный объект. Также источник заверил, что саудовский НПЗ никогда не входил в число целей иранской армии, как и расположенный в ОАЭ порт Фуджейра. Агентство пишет, что порт является очередным объектом, который ЦАХАЛ может атаковать под чужим флагом.
Накануне израильские ВВС провели очередную волну атак на объекты, расположенные в центре иранской столицы — Тегеране.
Ранее эксперт Кедми предположил, что США и Израиль высадят спецназ, чтобы захватить власть в Иране.
В то же время военный эксперт Кошкин указал, что удары по ядерным объектам Ирана чреваты катастрофой.