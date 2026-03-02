Москва
Израиль атаковал НПЗ в Саудовской Аравии под чужим флагом: вот в чём был план

Tasnim: Израиль атаковал НПЗ в Саудовской Аравии, чтобы обвинить Иран.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные атаковали НПЗ на территории Саудовской Аравии под чужим флагом. Об этом информирует иранское агентство Tasnim.

Речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Таннуре. Информированный источник в военных кругах сообщил агентству, что Израиль предпринял это, чтобы обвинить Иран в атаке на данный объект. Также источник заверил, что саудовский НПЗ никогда не входил в число целей иранской армии, как и расположенный в ОАЭ порт Фуджейра. Агентство пишет, что порт является очередным объектом, который ЦАХАЛ может атаковать под чужим флагом.

Накануне израильские ВВС провели очередную волну атак на объекты, расположенные в центре иранской столицы — Тегеране.

Ранее эксперт Кедми предположил, что США и Израиль высадят спецназ, чтобы захватить власть в Иране.

В то же время военный эксперт Кошкин указал, что удары по ядерным объектам Ирана чреваты катастрофой.

