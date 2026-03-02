Американский сенатор назвала атаку на Иран «безрассудной и смертоносной ошибкой»

Так сенатор прокомментировала заявление Пентагона об отсутствии данных о готовящейся атаке со стороны Тегерана.
— Непосредственной угрозы нет. Разрешения конгресса нет. Нет никаких причин, по которым наши военнослужащие должны были лишиться жизней. Нет никакого плана или стратегии выхода. Эта война против Ирана — безрассудная и смертоносная ошибка режима, — написала сенатор.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться примерно четыре недели или меньше.
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.