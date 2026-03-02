Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский сенатор назвала атаку на Иран «безрассудной и смертоносной ошибкой»

Член Сената США Мэйзи Хироно в понедельник, 2 марта, в соцсети X раскритиковала военную операцию против Ирана, назвав ее ошибкой администрации.

Член Сената США Мэйзи Хироно в понедельник, 2 марта, в соцсети X раскритиковала военную операцию против Ирана, назвав ее ошибкой администрации.

Так сенатор прокомментировала заявление Пентагона об отсутствии данных о готовящейся атаке со стороны Тегерана.

— Непосредственной угрозы нет. Разрешения конгресса нет. Нет никаких причин, по которым наши военнослужащие должны были лишиться жизней. Нет никакого плана или стратегии выхода. Эта война против Ирана — безрассудная и смертоносная ошибка режима, — написала сенатор.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

1 марта Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться примерно четыре недели или меньше.

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше