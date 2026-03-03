Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Ярилы 3 марта на праздник Овсянки

Собрали приметы и запреты на 3 марта, когда отмечают день Ярилы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 марта вспоминает Папу Римского святителя Льва Великого. В народе отмечают день Ярилы с Овсянкой. Вместе с тем есть еще одно название — праздник Овсянки. Названную птицы считают вестницей весны.

Что нельзя делать 3 марта.

Не рекомендуется в названный день заниматься ремонтом. Кроме того, не следует отказываться от овсяного печенья. Считалось, что весна может и не наступить. А еще нельзя специально искать птицу овсянку. Предки считали, что это обернется неприятностями.

Что можно делать 3 марта.

По традиции, в названную дату всегда добавляли в свой гардероб желтый цвет. Чаще всего — шарф или украшения. Кроме того, хорошим знаком было увидеть птицу овсянку 3 марта. Это обещало удачу.

Согласно приметам, алая заря предупреждает про снегопад. В том случае, если 3 марта туман, то лето будет дождливым.

Ранее мы собрали, куда сходить и как отметить 8 Марта в Минске: концерты, выставки, спектакли, полная афиша, расписание мероприятий.

Тем временем мы узнали информацию про скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Кстати, Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.