Что можно и нельзя делать в день Ярилы 3 марта на праздник Овсянки

Православная церковь 3 марта вспоминает Папу Римского святителя Льва Великого. В народе отмечают день Ярилы с Овсянкой. Вместе с тем есть еще одно название — праздник Овсянки. Названную птицы считают вестницей весны.
Что нельзя делать 3 марта.
Не рекомендуется в названный день заниматься ремонтом. Кроме того, не следует отказываться от овсяного печенья. Считалось, что весна может и не наступить. А еще нельзя специально искать птицу овсянку. Предки считали, что это обернется неприятностями.
Что можно делать 3 марта.
По традиции, в названную дату всегда добавляли в свой гардероб желтый цвет. Чаще всего — шарф или украшения. Кроме того, хорошим знаком было увидеть птицу овсянку 3 марта. Это обещало удачу.
Согласно приметам, алая заря предупреждает про снегопад. В том случае, если 3 марта туман, то лето будет дождливым.
Ранее мы собрали, куда сходить и как отметить 8 Марта в Минске: концерты, выставки, спектакли, полная афиша, расписание мероприятий.
Тем временем мы узнали информацию про скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
Кстати, Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.