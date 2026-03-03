Лучшие просветители и проекты года. Главное о премии «Знание»

В 2023 году просветительская награда «Знание. Премия» стала международной — заявки принимались также из ближнего и дальнего зарубежья (Европы, Северной и Латинской Америки, Африки). Премия включала в себя 19 номинаций. Всего на нее было зарегистрировано 18 304 заявки из всех российских регионов и 34 зарубежных стран. По итогам отборочных этапов были определены 97 номинантов. Церемония объявления и награждения 29 лауреатов прошла 26 февраля 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.