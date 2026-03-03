Al Hadath: Иракские военизированные группировки наносят удары по Кувейту

По ранее опубликованным данным Al Hadath, иракские радикальные формирования, пользующиеся поддержкой Ирана, с начала обострения ситуации в регионе не менее 20 раз обстреливали американские военные базы. Целями становились как объекты внутри Ирака, так и за его пределами.