Al Hadath: Иракские военизированные группировки наносят удары по Кувейту

О начале ударов по территории соседнего Кувейта заявили иракские военизированные формирования. Информацию передает телеканал Al Hadath.
По его словам, иракские радикалы взяли на себя ответственность за удары по Кувейту.
По ранее опубликованным данным Al Hadath, иракские радикальные формирования, пользующиеся поддержкой Ирана, с начала обострения ситуации в регионе не менее 20 раз обстреливали американские военные базы. Целями становились как объекты внутри Ирака, так и за его пределами.
Накануне на фоне иранских ударов Министерство здравоохранения Кувейта заявило, что по меньшей мере 19 человек получили ранения.
Кроме этого, как передавал иранский канал SNN, пилот истребителя США, сбитого в воздушном пространстве Кувейта, был задержан кувейтскими властями.
Как отметил военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец, союзники США начнут разоряться спустя несколько дней военной операции в Иране.