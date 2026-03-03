Бурак на «Волге»: звезда турецких сериалов дебютировал на российской сцене

Полтора часа на экране шел сбивчивый и не всегда понятный текст о любви механика к машине — жгучей и пылкой, как принято в турецких сериалах. Там были и комедия, и драма, но это считывалось скорее из игры артиста, чем из субтитров. Он то методично наглаживал капот, любовно обхаживал каждую деталь и шептал по-турецки: «Я обрабатываю посадочные места, фары — голова кружится. Думаю, что со мной творится? И понимаю: я влюбился», — то топал ногами, сокрушался и кричал. Иногда текст не совпадал с действиями, поэтому доподлинно понять, что происходило с героем, было трудно.