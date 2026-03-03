Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полная фаза лунного затмения 3 марта, во время которой спутник Земли полностью погрузится в ее тень, продлится 59 минут. Диск Луны потемнеет и может стать красноватым, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Частные теневые фазы будут длиться почти 2,5 часа — с 12:51 до 14:05 и с 15:04 до 16:19 мск. Общая продолжительность события превысит 5,5 часов.
«Полная теневая фаза продлится 59 минут (с 14:05 до 15:04 мск). Затмение будет недостаточно глубоким, так как Луна пройдет лишь вблизи центра земной тени. Максимальная теневая фаза затмения составит 1,156», — сообщили ТАСС в планетарии.
Этапы затмения.
Луна коснется земной полутени в 11:45 мск, после чего начнется полутеневое затмение, которое плохо различимо невооруженным глазом. В 12:51 мск она полностью погрузится в полутень и коснется земной тени, дав начало частному затмению.
Самым интересным будет время полной фазы, которая начнется в 14:05 мск, когда спутник Земли полностью погрузится в тень нашей планеты. В 14:35 мск наступит максимум затмения, когда нарастающее потемнение диска Луны станет самым интенсивным. Во время полной фазы он также может приобрести красноватый оттенок, предупредили астрономы.
«В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда она хорошо видна даже при полной фазе», — пояснили в планетарии.
В 15:04 мск Луна начнет выходить из земной тени, постепенно становясь все ярче. В это время ее диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца. В 16:19 мск спутник Земли покинет ее тень, дав начало полутеневому затмению, которое завершится в 17:24 мск.
Лучшие места.
Событие наблюдается в акватории Тихого, Атлантического океанов и Индийского океанов, в Азии, Австралии, Северной, Южной Америке, а также в Арктике и Антарктике.
«Лучшие условия для наблюдения в России сложатся на Дальнем Востоке. Полную фазу затмения можно будет наблюдать в Приморском крае, Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине, Чукотке и в восточных районах Якутии», — сообщили в планетарии, отметив, что в европейской части России, Поволжье и на юге страны Луна будет находиться под горизонтом.
Самой западной точкой на карте России, где можно будет наблюдать метаморфозы, происходящие с лунным диском, станет город Мирный в Якутии. Самым восточным российским городом, где также видно полное затмение, будет Анадырь.
Затмение 3 марта — одно из двух, видимых в нашей стране в 2026 году. Второе событие — полное солнечное затмение — будет доступно для наблюдения 12 августа на севере и северо-западе России. Общее количество затмений в этом году достигнет четырех: ожидаются два лунных и два солнечных затмения.