Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа

«В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда она хорошо видна даже при полной фазе», — пояснили в планетарии.