Щедрая компенсация за страх: в ОАЭ туристам выдали по 21 000 рублей

Вечером 2 марта в Москве встречали очередную группу россиян, выбравшихся из Абу-Даби. Люди, оказавшиеся в эпицентре военного обострения, рассказали, как принимающая сторона пыталась сгладить ужас от происходящего. Главным сюрпризом для измотанных ожиданием пассажиров стали ваучеры на 1000 дирхамов, которые можно было потратить по своему усмотрению.
По рассказам москвички Анны, эвакуация сотен людей была организована на высоком уровне. Всех, кто не смог улететь вовремя, распределили по гостиницам с полным пансионом. Однако бытовой комфорт лишь частично помогал справиться с тревогой: первые двое суток город содрогался от мощных взрывов, а мобильные телефоны разрывались от экстренных уведомлений.
Несмотря на отсутствие горячих обедов в самолете, туристы не в обиде на Эмираты. Финансовая поддержка и оперативное расселение помогли семьям с детьми пережить кризис без лишних лишений.
«Было страшно именно нам, взрослым, из-за неопределенности», — отмечают пассажиры, подчеркивая, что благодаря заботе местных властей они чувствовали себя в безопасности даже под звуки канонады.