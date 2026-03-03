Народный календарь. Почему на Тимофея Весновея, 6 марта, нельзя пить алкоголь

Люди в старину считали, что, если тщательно убраться и выкинуть ненужные и сломанные вещи, то это избавит дом от накопившейся за зиму негативной энергии, а его жителей — от несчастий. При этом на Тимофея Весновея важно не пить спиртные напитки, иначе от негатива избавиться не получится.