Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему на Тимофея Весновея, 6 марта, нельзя пить алкоголь

Православные 6 марта чтут память преподобного Тимофея Олимпийского, пустынника из Олимп в Символах.

Православные 6 марта чтут память преподобного Тимофея Олимпийского, пустынника из Олимп в Символах.

Считается, что святой долгие годы жил отшельником в пустыне и получил от Бога дар исцеления недугов и изгнания нечистой силы.

В народе дату 6 марта прозвали Тимофей Весновей, так как в это время, согласно поверью, начинают дуть теплые ветра, знаменующие приход весны. На Руси считали, что весна приходит в этот день и «стоит под дверью». По этому поводу говорили: «На Тимофея Весновея — тепло у дверей».

Люди в старину считали, что, если тщательно убраться и выкинуть ненужные и сломанные вещи, то это избавит дом от накопившейся за зиму негативной энергии, а его жителей — от несчастий. При этом на Тимофея Весновея важно не пить спиртные напитки, иначе от негатива избавиться не получится.

Приметы погоды.

Считалось, что 6 марта в березах и кленах начинается движение сока.

Если весна наступила рано, то и осень ранней будет.

Встреча с белым зайцем сулит снегопад.

Именины отмечают: Павел, Тимофей, Ольга, Григорий, Георгий, Александр, Константин, Даниил.