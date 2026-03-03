Народный календарь. Почему на Тимофея Весновея, 6 марта, нельзя пить алкоголь

Православные 6 марта чтут память преподобного Тимофея Олимпийского, пустынника из Олимп в Символах.
Считается, что святой долгие годы жил отшельником в пустыне и получил от Бога дар исцеления недугов и изгнания нечистой силы.
В народе дату 6 марта прозвали Тимофей Весновей, так как в это время, согласно поверью, начинают дуть теплые ветра, знаменующие приход весны. На Руси считали, что весна приходит в этот день и «стоит под дверью». По этому поводу говорили: «На Тимофея Весновея — тепло у дверей».
Люди в старину считали, что, если тщательно убраться и выкинуть ненужные и сломанные вещи, то это избавит дом от накопившейся за зиму негативной энергии, а его жителей — от несчастий. При этом на Тимофея Весновея важно не пить спиртные напитки, иначе от негатива избавиться не получится.
Приметы погоды.
Считалось, что 6 марта в березах и кленах начинается движение сока.
Если весна наступила рано, то и осень ранней будет.
Встреча с белым зайцем сулит снегопад.
Именины отмечают: Павел, Тимофей, Ольга, Григорий, Георгий, Александр, Константин, Даниил.