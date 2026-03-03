Москва
Депутат Журова: Россия может участвовать в урегулировании конфликта Ирана и США

Депутат отметила, что для вовлечение России в процесс переговоров по Ирану потребуется согласие на уровне президентов.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Россия могла бы участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Но для этого все стороны должны выразить соответствующее желание.

Пока же первоочередной задачей в данной ситуации для нашей страны является обеспечении безопасности россиян, оказавшихся в заблокированном регионе.

— Пока у нас достаточно сдержанная позиция, хотя все и выражают негодование. Раньше нас подключали в качестве переговорщиков для урегулирования ситуации с Ираном, — отметил депутат в беседе с Lenta.ru.

Она подчеркнула, что пока не ясна позиция США по данному вопросу, заинтересованы ли в Вашингтоне к подключению России к ситуации.

— Думаю, тут должны быть договоренности на уровне президентов, — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что много россиян в настоящий момент не могут улететь из стран Персидского залива. В частности, в Дубае оказалась заблокирована команда детей-футболистов. Посольствам пришлось активно работать в конфликтных зонах.

Ранее, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отметил в интервью RT, что американское руководство предало дипломатию и не стремилось к ней. А Иран был честен на переговорах и проявлял инициативу.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 360.ru отметила, что с Ираном Белый дом действует по проверенной схеме: замалчивает неудобные для него факты и действует под надуманным предлогом.

В свою очередь, аналитик Алексей Пилько отметил главный просчет США в военном конфликте. В Вашингтоне полагали, что после уничтожения правящей верхушки в Иране начнется паника, но вертикаль власти устояла.

— Иран действует иначе, сменив свою военную стратегию и поставив во главу угла нанесение максимального ущерба американской военной и логистической инфраструктуре в регионе Персидского залива, — отметил эксперт в беседе с Царьградом.

