Матчем «Балтика» — «Зенит» возобновляется розыгрыш Кубка России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Розыгрыш Фонбет — Кубка России по футболу сезона-2025/26 продолжится после зимней паузы первыми матчами полуфиналов «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» и играми второго этапа ¼ финала «пути регионов». Первыми на поле выйдут калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит».
Матч пройдет во вторник на «Ростех-Арене» в Калининграде и начнется в 20:00 мск. Обе команды начали сезон кубка на групповом этапе «пути РПЛ». «Зенит» выиграл группу A, в которой также выступали «Оренбург», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». «Балтика» стала третьей в квартете D, где также были московские ЦСКА и «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».
Далее петербургская команда по сумме двух матчей проиграла московскому «Динамо» в ¼ финала «пути РПЛ» (1:3, 1:0) и опустилась в нижнюю сетку. «Балтика» на первом этапе ¼ финала «пути регионов» победила московское «Торпедо» (2:0). В этом сезоне «Балтика» и «Зенит» провели два матча в РПЛ. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 0:0, а игра в Санкт-Петербурге, которая 27 февраля открыла вторую часть сезона чемпионата России, — победой «Зенита» со счетом 1:0.
О других матчах Кубка России.
На втором этапе ¼ финала «пути регионов» 4 марта пройдут матчи «Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург», «Ростов» — «Динамо» (Махачкала), на 5 марта запланирована игра «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва). Встреча «Арсенала» и «Локомотива» пройдет на «Арене-Химки», она была перенесена сюда из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе туляков.
В ½ финала «пути РПЛ» московский ЦСКА проведет двухматчевое противостояние с «Краснодаром», первая игра пройдет 4 марта, ответная — 17 марта. В другом полуфинале встретятся московские «Динамо» и «Спартак» (5 и 18 марта).
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять).