Застрявшая в ОАЭ из-за ударов Ирана актриса Виктория Тарасова вернулась в Москву

Ранее Life.ru писал, что в столичный аэропорт Шереметьево прибыл первый за почти трое суток самолёт из Абу-Даби. Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways приземлился в 21:08 по московскому времени, а службы аэропорта обеспечили обслуживание пассажиров в полном объёме. Пассажиры встретили приземление в России аплодисментами и радостными криками.