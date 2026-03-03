Застрявшая в ОАЭ из-за ударов Ирана актриса Виктория Тарасова вернулась в Москву

Виктория Тарасова вернулась в Москву из ОАЭ. Видео © Life.ru.
По словам артистки, в Эмираты она прилетела всего на два дня — отметить день рождения подруги. Обратный вылет в Россию был запланирован на 28 февраля, однако из-за ситуации с рейсами планы нарушились.
«Я на самом деле два дня держалась, а сегодня утром проснулась и сдулась. Почитала новости и очень расстроилась, потому что сегодня должна была играть спектакль», — рассказала Тарасова.
Актриса добавила, что в Абу-Даби её бесплатно разместили в детском отеле, а в аэропорту выдали ваучер на питание.
Ранее Life.ru писал, что в столичный аэропорт Шереметьево прибыл первый за почти трое суток самолёт из Абу-Даби. Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways приземлился в 21:08 по московскому времени, а службы аэропорта обеспечили обслуживание пассажиров в полном объёме. Пассажиры встретили приземление в России аплодисментами и радостными криками.
