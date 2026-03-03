КСИР запустил новую серию дронов к базе США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал тринадцатый этап операции «Правдивое обещание — 4», запустив беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило иранское агентство Fars.
По данным агентства, дроны принадлежат Военно-морским силам КСИР и нацелены на объект США. Информация о последствиях пока не поступала.
Ранее Тегеран атаковал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной. В Израиле эту информацию не подтвердили.
Власти Ирана в свою очередь сообщили о полном уничтожении американской военной базы в Бахрейне, а также генерального консульства США в иракском Эрбиле.
Корпус стражей исламской революции также совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4».
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.