Кардиолог Маклакова: средиземноморская диета — лучший способ похудеть весной

Весной избавиться от лишних килограммов поможет универсальная средиземноморская диета. Ее эффективность проверена временем и дает хорошие результаты. Такой совет всем, кто мечтает сбросить несколько лишних килограммов, дала врач-кардиолог Татьяна Маклакова.
Данная система питания почти не имеет противопоказаний и подходит почти всем без исключения.
А вот экстремальные диеты могут навредить здоровью. По словам врача, они негативно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы и обмене веществ. С точки зрения кардиологии и липидологии, лучшим решением становится средиземноморский тип питания.
Он плавно снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), уменьшает воспаление в сосудах, а также поддерживает баланс витаминов и микроэлементов, что особенно важно весной, когда организм нуждается в поддержке, пишет NEWS.ru.
Но если стоит задача сбросить большой вес, то можно ввести модифицированный метод интервального голодания. Врач рекомендует остановиться на схеме 16/8. Но перед тем, как приступить к диете, нужно проконсультироваться со специалистом.
Татьяна Маклакова так же отметила, что интервальное голодание может быть противопоказано при проблемах с сердцем и желчным пузырем.
Врач также коснулась проблем детского ожирения. В основе проблемы лежит значение семейных традиций и социальных влияний. А неправильные пищевые привычки формируются с раннего детства и под воздействием рекламы. С экранов пропагандируется фастфуд, газировка и чипсы.
Подобные продукты лишены важнейших питательных веществ, провоцируя проблемы с весом у детей.