Пентагон сделал заявление об иранских кораблях в Оманском заливе: США уверяют, что судов больше нет

Пентагон: У Ирана не осталось ни одного из 11 кораблей в Оманском заливе.

Источник: Комсомольская правда

Иран больше не располагает ни одним из одиннадцати судов в акватории Оманского залива, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них нет ни одного», — говорится в сообщении СЕНТКОМ в соцсети X.

В СЕНТКОМ добавили, что США будут проводить операции «по поддержанию свободы судоходства». В зону оперативной ответственности этого командования входит прежде всего Ближний Восток.

28 февраля совместными силами США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране продлится столько, сколько потребуется.

