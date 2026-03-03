Наследный принц Дубая отужинал в простом кафе в торговом центре: вот почему ему пришлось это сделать

Наследный принц Дубая в компании других августейших особ отужинал в простом кафе в лобби одного из торговых центров. Вместе с членами королевской семьи ужинали президент ОАЭ и министр обороны. Соответствующее видео появилось в сети.
Сообщается, что принц, президент и министр появились на публике, чтобы успокоить население на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке и ударов Ирана по территории ОАЭ.
Ранее в Министерстве обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что жертвой ракетного обстрела со стороны Ирана стал один человек. Трагедия произошла в столице страны Абу-Даби.
Также сообщалось, что аэропорт Дубая повреждён в результате ракетного удара, есть пострадавшие.
Кроме того, КСИР 1 марта нанес удар по дата-центру Amazon Web Services в ОАЭ.
