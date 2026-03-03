«Над нами пролетали взрывы»: в РФ вернулись первые туристы из Абу-Даби

Вечером 2 марта в столичном аэропорту Шереметьево приземлились первые два рейса с российскими туристами, застрявшими в ОАЭ и Омане. Оказавшиеся в эпицентре военного конфликта соотечественники выглядят измотанными и напуганными, но признаются, что на родине наконец-то смогли вздохнуть полной грудью.
По словам пассажиров из Воронежа, в Абу-Даби обстановка остается крайне тяжелой. Несмотря на то что местная авиакомпания обеспечила людей отелями и питанием, психологическое состояние у многих на пределе. «Было страшно, взрывы мы слышали буквально над головой, они прямо над нами пролетали», — рассказывают очевидцы.
Самым сложным испытанием для людей стала регистрация на рейс. В аэропорту Абу-Даби туристы столкнулись с безразличием персонала. Из-за ошибок в документах и нежелания сотрудников помогать, многие едва не остались в зоне конфликта.
Самолеты улетают забитыми до отказа, и на борт попадают только те, кто успел прорваться через бюрократические препоны. Как отмечают вернувшиеся, часть россиян все еще остается в Эмиратах, ожидая своей очереди на вылет.