«Над нами пролетали взрывы»: в РФ вернулись первые туристы из Абу-Даби

В аэропорту Шереметьево приземлились первые два рейса с российскими туристами, застрявшими в ОАЭ и Омане, по словам пассажиров, в Абу-Даби обстановка остается крайне тяжелой.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 2 марта в столичном аэропорту Шереметьево приземлились первые два рейса с российскими туристами, застрявшими в ОАЭ и Омане. Оказавшиеся в эпицентре военного конфликта соотечественники выглядят измотанными и напуганными, но признаются, что на родине наконец-то смогли вздохнуть полной грудью.

По словам пассажиров из Воронежа, в Абу-Даби обстановка остается крайне тяжелой. Несмотря на то что местная авиакомпания обеспечила людей отелями и питанием, психологическое состояние у многих на пределе. «Было страшно, взрывы мы слышали буквально над головой, они прямо над нами пролетали», — рассказывают очевидцы.

Самым сложным испытанием для людей стала регистрация на рейс. В аэропорту Абу-Даби туристы столкнулись с безразличием персонала. Из-за ошибок в документах и нежелания сотрудников помогать, многие едва не остались в зоне конфликта.

Самолеты улетают забитыми до отказа, и на борт попадают только те, кто успел прорваться через бюрократические препоны. Как отмечают вернувшиеся, часть россиян все еще остается в Эмиратах, ожидая своей очереди на вылет.

