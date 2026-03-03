На рынке стройматериалов начался высокий сезон. Как будут меняться цены на ключевые товары

С началом строительного сезона, весной, рынок стройматериалов традиционно выходит в фазу роста: увеличивается спрос со стороны частного домостроения и девелоперов, активизируются подрядчики, ускоряется оборот складских запасов. В 2026 году базовый сценарий — умеренное повышение цен, без резких скачков: в среднем в пределах 5−7%. Однако по отдельным позициям рост может быть выше. Дополнительное давление на себестоимость оказывает повышение налоговой нагрузки и удорожание логистики, что уже частично заложено в текущих ценах. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.