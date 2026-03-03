Москва
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова восхитилась дисциплиной в ОАЭ

В РФ приземлились два самолета с туристами, которые не могли вовремя покинуть ОАЭ из-за военного конфликта. Одной из первых на родину вернулась актриса Виктория Тарасова.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 2 марта в Шереметьево приземлились два самолета с российскими туристами, которые не могли вовремя покинуть ОАЭ из-за военного конфликта. Одной из первых на родину вернулась актриса Виктория Тарасова.

Звезда сериала «Глухарь» поделилась с aif.ru деталями эвакуации, проходившей в условиях чрезвычайной ситуации. По словам артистки, несмотря на звуки сирен и работу ПВО в небе, местные власти и службы аэропорта сохраняли полное спокойствие и продемонстрировали высочайший уровень организации. Пассажиров, чьи рейсы были отменены, не оставили в терминалах: людей оперативно распределяли по гостиницам и обеспечивали полноценным бесплатным питанием.

«Я неоднократно бывала в горячих точках и привыкла к экстремальным условиям, но такой дисциплины не видела ни в одной стране. Все было сделано максимально четко — от выдачи ваучеров до посадки в автобусы. Ради нас работало огромное количество людей», — отметила Тарасова.

Приятным дополнением к возвращению стал денежный сертификат на 1000 дирхамов (около 25 тысяч рублей), который Виктории вручили в аэропорту в качестве официального извинения за доставленные неудобства. Актриса призналась, что за несколько дней неопределенности сильно устала, но благодаря слаженным действиям принимающей стороны паники удалось избежать.

