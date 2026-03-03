Москва
ТАСС: прибывший впервые в Москву из Абу-Даби самолет отправился обратно

Борт вылетел в 00:12 мск, уточнил собеседник агентства.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Прибывший впервые за почти трое суток в Москву самолет из Абу-Даби вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в обратном направлении. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту, напомнив, что рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways.

«Борт вылетел в 00:12 мск», — сказал собеседник агентства, отметив, что расчетное время в пути составляет 7 часов 17 минут. Он подчеркнул, что в обратном направлении самолет отправился с пассажирами, которые прошли все предполетные формальности согласно установленным регламентам.

Чуть ранее в обратный путь из Шереметьево отправился также прилетавший впервые за несколько суток борт из Маската.

В Москву летит борт из Дубая, который ожидают в столичном аэропорту Внуково. Подавляющее число пассажиров этого самолета, как поясняли ранее в аэропорту, являются гражданами России, которые должны были улететь из ОАЭ 28 февраля и позднее.

