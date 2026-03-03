Сотрудники клубов NFL боятся лишиться работы из-за внедрения ИИ

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники клубов североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) опасаются сокращений из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что многие задачи, которыми в настоящее время занимается скаутский персонал команды, могут быть выполнены искусственным интеллектом. Как объяснил один генеральный менеджер, отчеты, генерируемые ИИ на основе различных данных, поступающих в программу, были поразительно подробными и точными. В штабах под вопросом находятся позиции тренеров, которые занимаются сбором видео и статистической информации по запросу координаторов и главного тренера.
Финальный матч NFL (Супербоул) — одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой конференции, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда «Грин-Бей Пэкерс» выиграла два первых Супербоула (1966, 1967).
В 2026 году максимальная цена 30-секундного рекламного слота в эфире составила $10 млн — этот показатель обновил предыдущий рекорд на $2 млн. Цена за самый дешевый билет варьировалась от $5 000 в начале недели до $3 789 в день матча. Победителем Супербоула стала команда «Сиэтл Сихокс» обыгравшая «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13.