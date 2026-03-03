Сотрудники клубов NFL боятся лишиться работы из-за внедрения ИИ

Финальный матч NFL (Супербоул) — одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой конференции, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда «Грин-Бей Пэкерс» выиграла два первых Супербоула (1966, 1967).