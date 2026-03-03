Рубио ответил на возможность наземной операции против Ирана: «Президент США ничего не исключает»

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране. Однако, по его словам, Дональд Трамп допускает такой сценарий для достижения поставленных целей.
«В настоящее время мы не нацелены на задействование наземных сил, но, очевидно, у президента есть такие варианты. Он никогда ничего не исключает», — пояснил Рубио для журналистов в Конгрессе.
Немногим ранее американский глава заявил о готовности вести военную операцию в Иране столько, сколько это потребуется. При этом Трамп также добавил, что операция против руководства Ирана должна занять 2−3 недели.
Кроме этого, после гибели верховного лидере Ирана Али Хаменеи в результате атак США и Израиля, Трамп сообщил, что у него есть три кандидата на пост нового руководства Ирана.