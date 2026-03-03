Москва
Рубио ответил на возможность наземной операции против Ирана: «Президент США ничего не исключает»

Рубио: Трамп не исключает возможность наземной операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране. Однако, по его словам, Дональд Трамп допускает такой сценарий для достижения поставленных целей.

«В настоящее время мы не нацелены на задействование наземных сил, но, очевидно, у президента есть такие варианты. Он никогда ничего не исключает», — пояснил Рубио для журналистов в Конгрессе.

Немногим ранее американский глава заявил о готовности вести военную операцию в Иране столько, сколько это потребуется. При этом Трамп также добавил, что операция против руководства Ирана должна занять 2−3 недели.

Кроме этого, после гибели верховного лидере Ирана Али Хаменеи в результате атак США и Израиля, Трамп сообщил, что у него есть три кандидата на пост нового руководства Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше