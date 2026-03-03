Москва
В КСИР пригрозили сжигать любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари заявил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило иранское агентство ISNA.

— Мы сожжем каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим и капли нефти покинуть регион, — сказал Джабари.

Ранее иранские СМИ сообщили, что атаковано еще одно судно, «пытавшееся незаконно пройти» через Ормузский пролив.

1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав Вооруженных сил Ирана, сообщил, что иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

В этот же день Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.

Помимо этого, Военно-морской флот КСИР объявил по ультракоротковолновому радио, что кораблям запрещено пересекать Ормузский пролив в связи с его закрытием.

